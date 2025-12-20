Iba por ruta 11, despistó en una rotonda y chocó contra un poste de alumbrado

Un siniestro vial sin consecuencias personales se registró este sábado a primera hora de la tarde en la rotonda que une las rutas provinciales 11 y 63, en jurisdicción del partido de General Conesa.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:40, cuando un automóvil despistó y terminó colisionando contra una columna de alumbrado público.

Según el parte oficial al que tuvo acceso 0223, el vehículo involucrado fue un Peugeot 504 que circulaba en sentido descendente y, por razones que se intentan establecer, perdió el control en una calzada mojada, impactando contra la estructura ubicada en la rotonda de la conocida Esquina de Crotto. No se registraron otros vehículos involucrados.

El conductor, un hombre de 55 años con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps, resultó ileso, y no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.

Tras constatarse que los daños fueron exclusivamente materiales, el automóvil pudo ser retirado por sus propios medios.

Personal vial intervino preventivamente en el lugar, aunque el tránsito se mantuvo fluido durante toda la intervención. Desde las autoridades se reiteró el llamado a extremar las precauciones al circular, especialmente en sectores de rotondas y con condiciones climáticas adversas.