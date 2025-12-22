La insólita explicación de un hombre que dio positivo en el test de alcoholemia en la ruta 11

Los agentes de tránsito le retuvieron el auto y le sacaron la licencia al conductor.

Un hombre que manejaba por la ruta 11, a la altura de Pinamar, se detuvo en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Cuando los agentes le preguntaron qué había consumido, dio una insólita respuesta: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”.

El episodio fue registrado durante la madrugada del domingo en el kilómetro 393 y la secuencia fue capturada por uno de los agentes.

El procedimiento comenzó a las 22 como un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol, y en ese contexto fue registrado el momento en el que uno de los conductores realizó adecuadamente el test y mientras esperaba el resultado, uno de los agentes que estaba a cargo le preguntó qué bebida había tomado. “Tomé vinagre”, respondió.

Poco después, apareció el número en la pantalla: 1,21 gramos del alcohol por litro de sangre. Si bien continuaron haciéndole preguntas, el hombre siguió negándolo: “Sinceramente, no tomo alcohol”, sostuvo. Su explicación fue descartada por los equipos técnicos y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa, además de una alta suspensión.

Este caso no fue el único durante el fin de semana, ya que el Ministerio de Transporte desplegó controles nocturnos en rutas y autopistas bonaerenses, donde hubo alcoholemias de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Los operativos se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, y controlaron más de 1700 vehículos y retuvieron cerca de 50 licencias de conducir.