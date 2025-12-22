La insólita explicación de un hombre que dio positivo en el test de alcoholemia en la ruta 11
"No tomo alcohol, tomé vinagre", sostuvo el conductor. El momento quedó grabado por uno de los agentes de tránsito.
Un hombre que manejaba por la ruta 11, a la altura de Pinamar, se detuvo en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Cuando los agentes le preguntaron qué había consumido, dio una insólita respuesta: “Tomé vinagre, no tomo alcohol”.
El episodio fue registrado durante la madrugada del domingo en el kilómetro 393 y la secuencia fue capturada por uno de los agentes.
El procedimiento comenzó a las 22 como un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol, y en ese contexto fue registrado el momento en el que uno de los conductores realizó adecuadamente el test y mientras esperaba el resultado, uno de los agentes que estaba a cargo le preguntó qué bebida había tomado. “Tomé vinagre”, respondió.
Poco después, apareció el número en la pantalla: 1,21 gramos del alcohol por litro de sangre. Si bien continuaron haciéndole preguntas, el hombre siguió negándolo: “Sinceramente, no tomo alcohol”, sostuvo. Su explicación fue descartada por los equipos técnicos y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa, además de una alta suspensión.
Este caso no fue el único durante el fin de semana, ya que el Ministerio de Transporte desplegó controles nocturnos en rutas y autopistas bonaerenses, donde hubo alcoholemias de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.
Los operativos se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, y controlaron más de 1700 vehículos y retuvieron cerca de 50 licencias de conducir.
