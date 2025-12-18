Durante un control vial interceptan en ruta 11 una moto robada hace más de un año

Un control de rutina llevado adelante por personal de la policía de seguridad vial en el partido de La Costa permitió este jueves la recuperación de un motovehículo que registraba pedido de secuestro activo por robo. El procedimiento tuvo lugar en el acceso a Santa Teresita, sobre la ruta 11.

La intervención se enmarcó en el operativo “Sol a Sol 2025/2026”, que refuerza la presencia policial y los controles preventivos en corredores viales durante la temporada.

Al detener la marcha de una motocicleta para su identificación, los efectivos constataron que el rodado presentaba un requerimiento judicial vigente por un hecho de robo, con intervención del departamento judicial de Dolores, con fecha de mayo de 2024.

La moto robada en 2024 recuperada por la policía vial en La Costa.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor -un hombre con residencia en Mar del Tuyú y de 43 años-. Además las autoridades confiscaron el vehículo, que quedó a disposición de la justicia.

La UFI interviniente fue notificada y avaló las actuaciones realizadas en el lugar por el jefe vial de La Costa, subcomisario Maximiliano Carlucho bajo coordinación del comisario mayor Carlos Fiscella.