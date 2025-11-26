Cuándo se juegan los cuartos de final del Torneo Clausura

Tras un fin de semana de muchas emociones, y a la espera del último choque de octavos de final que jugarán este miércoles Lanús y Tigre, la Liga Profesional confirmó días y horarios de los cruces de cuartos del Torneo Clausura que comenzarán el sábado y se extenderán hasta el lunes.

Con la final de la Copa Libertadores el sábado, la acción se pondrá en marcha ese día por la noche con el esperado duelo entre Central Córdoba y Estudiantes en Santiago del Estero. El "ferroviario" viene de dejar en el camino a San Lorenzo de manera polémica, mientras que el "Pincha" pisó fuerte en Rosario y bajó a Central, en un encuentro que estuvo cargado de tensión y fuego cruzado.

El domingo toda la atención se centrará en "La Bombonera", en el partido quizá más esperado de esta instancia. Boca, en plena remontada, recibe a Argentinos Juniors tras dejar en el camino con claridad a Talleres. En tanto, el "Bicho" es uno de los que mejor jugó en la temporada y se sacó de encima a Vélez como visitante.

Por último, los últimos dos semifinalistas se dirimirán el lunes. En Parque de los Patricios, Barracas Central intentará seguir haciendo historia ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que se salvó del descenso en el cierre y es la sorpresa de los cuartos.

Por la noche, Racing intentará no quedarse con lo que hizo frente a River y continuar en busca de la clasificación a la Libertadores 2026. Su rival saldrá del partido que jugarán este miércoles Lanús (campeón de la Sudamericana) y Tigre. Si gana el "granate", se enfrentarán en "La Fortaleza", mientras que si festejan los de Victoria, la semi será en el "Cilindro".

Cronograma completo

Sábado 29/11

21.30 Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 30/11

18.30 Boca vs. Argentinos Juniors

Lunes 1/12



17hs. Barracas Central - Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Racing vs. Lanús/Tigre

