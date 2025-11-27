Gallardo pasó la escoba en River y "barrió" a cuatro héroes de Madrid

El entrenador de River, Marcelo Galhardo, fue al predio de Ezeiza sabiendo que tenía que tomar decisiones, las cualels se conocían públicamente y que iban a ser dadas oficialmente. El "Muñeco" fue recibiendo uno a uno a los cinco futbolistas que les avisó que no se les renovará el contrato, entre los que se destacan cuatro figuras históricas y un goleador en baja.

El nuevo plantel de River versión 2026 ya no tendrá a los grandes héroes de Madrid como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez, a quienes no le renovarán sus contratos con vencimiento para el 31 de diciembre. Tampoco seguirá Miguel Borja a quien se le vencía el contrato y como era de esperar se despidió Federico Gattoni que ya estaba separado del plantel. Esos son los 6 contratos que no se renueva.

Además, las bajas rondarán un ahorro de casi 10 millones de dólares del presupuesto de fútbol. Sin contar la situación de Paulo Díaz, que será todo un tema porque tiene firmado un monto muy alto y le restan aún dos años más según la última renovación. Desde el partido ante Boca que ya no volvió a concentrar y dificílmente siga jugando en River.

Al tiempo que Gallardo quiere que Giuliano Galoppo siga, pero se debe resolver el tema con San Pablo. Stefano Di Carlo y Mariano Barnao deben negociar con el equipo brasileño, a pesar que no hay obligación de compra aún porque el volante no cumplió con el 50 por ciento de los minutos jugados. Se espera que se renueve el préstamo o en todo caso haya una compra sin dinero ante una deuda del equipo paulista.

