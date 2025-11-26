Atacó a la pareja con una llave y la detuvieron

La agresora fue aprehendida en la zona de Mario Bravo y De los Reservistas.

Una mujer de 30 años que el miércoles a la tarde atacó a la pareja con una llave fue aprehendida tras un llamado al 911 y quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

Autoridades policiales informaron que el hecho quedó al descubierto a partir de un llamado a la Central de Emergencias que permitió el arribo a la zona de Mario Bravo y De los Reservistas del personal de la subcomisaría Parque Hermoso.

Allí aprehendieron a la mujer que agredió al hombre para lastimarlo en el torso y secuestró la moto en la que se desplazaba. Fue trasladada a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.

La imputada, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán y en las próximas horas podría declarar ante el fiscal de Flagrancia Eduardo Layus.