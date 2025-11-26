Tragedia: una mujer caminaba por la costa, cayó accidentalmente al vacío y se mató

Una mujer de 33 años que pasaba el día con familiares y amigos en la costa murió tras caer accidentalmente al vacío de una altura superior a los 25 metros. El accidente enciende alarmas y vuelve a instalar el debate por el mantenimiento de los accesos a las playas de cara a la temporada de verano.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se produjo el miércoles a la tarde a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11 cuando la mujer transitaba por la costa, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

"Amigos y primos dijeron que caminaba por una escalera en mal estado cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío", señalaron fuentes consultadas, aunque otra versión indica que se encontraba sobre el mirador, por lo que la Justicia intenta determinar dónde se encontraba ubicada.

Personal médico llegó al lugar y confirmó el deceso de la mujer cuyo cuerpo fue retirado por personal del área de Riesgos Especiales que fue convocado al lugar.

Las actuaciones estuvieron a cargo de oficiales de la Sub comisaría Los Acantilados y serán remitidas a la fiscalía en turno.