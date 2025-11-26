Identificaron a la mujer que cayó accidentalmente al vacío en los acantilados: era una turista e investigan si se quiso tomar una foto

Una absurda muerte encontró la mujer de 33 años que este miércoles por la tarde cayó accidentalmente al vacío en los acantilados de la zona sur de Mar del Plata. La Justicia intenta determinar la mecánica de lo sucedido.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la víctima fue identificada como Leticia Lembi, una turista oriunda del partido de Tres Arroyos que este miércoles había a pasar la tarde a los acantilados de la zona sur de Mar del Plata a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11.

En circunstancias que son materia de investigación, la mujer perdió el equilibrio y sufrió una caída de 25 metros de altura. Aunque la versión policial da cuenta que posaba sobre una escalera presuntamente en mal estado, fuentes oficiales aclararon que Lembi se encontraba en un mirador. "Aparentemente se quiso sacar una foto y se cayó", afirmaron.

La caída fue mortal. Personal médico llegó al lugar y confirmó el deceso de la mujer cuyo cuerpo fue retirado por personal del área de Riesgos Especiales que fue convocado al lugar.

Las actuaciones estuvieron a cargo de oficiales de la Sub comisaría Los Acantilados y serán remitidas a la fiscalía en turno.

En sus redes sociales, la mujer da cuenta de haber estudiado Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata (Unlp).