En la "casa" de los campeones del mundo: Colapinto conoce el cronograma del GP de Qatar
El piloto argentino disputará una nueva fecha de la categoría más importante del automovilismo mundial en el Circuito Internacional de Lusail.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana se disputa la 22° fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar. La misma tendrá lugar en el Circuito Internacional de Lusail.
Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.
Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.
Cronograma completo
Viernes 28 de noviembre
Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas
Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
Clasificación: 15.00 a 16.00 horas
Domingo 30 de noviembre
Carrera: 13.00 horas
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar
El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.LaNTCg
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
Temas
Lo más
leído