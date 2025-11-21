Cómo le fue a Colapinto en las pruebas libres de Las Vegas

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una buena actuación en la práctica libre 2 del Gran Premio de Las Vegas , correspondiente a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, donde finalizó en el 16º lugar. El pilarense registró un tiempo de 1:34.824 y quedó a un segundo y 222 milésimas, que fue el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren) .

El argentino tuvo una sólida actuación durante gran parte de la sesión , donde giró la mayor parte del tiempo con gomas medias. Sin embargo, todo se complicó pasada la media hora de sesión, ya que cuando montó neumáticos blandos tuvo que abortar la pista por entrar muy pasada a una curva y casi irse contra los muros. Además, cuando estaba en otro intento de vuelta tuvo que irse a los boxes por una bandera roja debido a la tapa floja de una alcantarilla en el sector 1 del Circuito Callejero de Las Vegas.

Esta situación provocó que la sesión recién se relance con solo seis minutos en el reloj, aunque nadie pudo intentar una nueva vuelta rápida ya que hubo otra bandera roja luego de que se quedara la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. De esta manera, la práctica libre 2 terminó con una nueva bandera roja, por lo que el primer puesto quedó en manos de Norris, quien ganó los últimos dos Grandes Premios y lidera en el campeonato.

En el segundo lugar terminaron el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y tercero Leclerc, a 29 y 161 millas, respectivamente .

Luego de la práctica libre 2, Colapinto se lamentó porque " no pude dar una vuelta con goma blanda en todo el día . Me siento medio incómodo, pero mejor con la media". Además, reconoció que "en la primera sesión el auto tenía poco agarre atrás y era inmanejable. Seguimos teniendo los mismos problemas, pero un poco menores".

La actividad en el GP de Las Vegas este comenzará viernes por la noche, con la práctica libre 3 que será a las 21:30.