Colapinto no liga ni un poco y fue 17º en Las Vegas

El argentino Franco Colapinto sufrió un toque en la largada del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que le generó problemas en el monoplaza y terminó en el 17° puesto. El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantiene viva la esperanza de luchar por el título hasta la final.​​​​​

El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren), quien está cada vez más cerca de quedarse con el campeonato, y George Russell (Mercedes).

La carrera que se llevó a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas tuvo una caótica largada, ya que el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) chocó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin). En medio del caos, el Alpine de Colapinto sufrió un daño por un toque que lo condicionaría de allí en adelante.

Pese a llegar a estar en el duodécimo lugar por la parada en boxes temprana de varios de sus oponentes, Colapinto en ningún momento pudo mantener un ritmo que le permitiera ilusionarse con sumar sus primeros puntos de la temporada.​​​​​

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, también sufrió un fuerte choque en la largada y rápidamente cayó al pelotón del fondo. Terminó cruzando la bandera a cuadros en el 15° puesto.

Verstappen y un triunfo para mantenerse con chances

​​​​​Verstappen tomó el liderazgo en la primera curva, luego de que Norris quisiera encerrarlo y terminara pasando de largo en la primera curva. Pese a este despiste, el británico terminó en el segundo lugar y sumó unos valiosos 18 puntos que le permiten afianzarse como el gran candidato a quedarse con el título.​​​​​



​​​​​