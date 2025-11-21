Colapinto fue 16to en la P3 y llega con buenas sensaciones a la qualy
La última práctica tuvo una pista mojada como protagonista y, en el cierre, el argentino mostró algunas cosas que entusiasman para lo que viene.
21 de Noviembre de 2025 22:56
Por Redacción 0223
Terminada la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario de la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine Franco Colapinto culminó en la decimosexta posición.
La última práctica fue marcada por la lluvia, que complicó las condiciones y dejó la pista con charcos durante los primeros 30 minutos de la sesión.
Además, el piloto de Mercedes George Russell marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el corredor neerlandés de Red Bull, Max Verstappen y el piloto de Williams Alexander Albon.
