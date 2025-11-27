Terrible: dejó a su hijo con síndrome de down abandonado en medio de una plaza

La mujer fue detenida por las fuerzas de seguridad en las últimas horas.

La ciudad de Santa Fe quedó conmocionada luego de que la Policía detuviera a una mujer acusada de abandonar a su hijo de 7 años, quien tiene síndrome de Down, en la plaza del Palomar.

El caso salió a la luz cuando una vecina vio al nene meterse en los piletones del espacio público sin la supervisión de ningún adulto y alertó a los agentes que patrullaban la zona. Los efectivos constataron que el menor estaba solo, lo resguardaron y lo trasladaron al área local de la Niñez, donde quedó bajo protección.

El padre del pequeño también pidió una averiguación de paradero.

Al mismo tiempo, otro móvil había arribado al lugar tras una denuncia por averiguación de paradero presentada por el padre del niño. Con los primeros datos reunidos, la fiscal Carolina Parodi ordenó la detención de la madre, mientras la Justicia intenta establecer cómo llegó el chico a la plaza y cuál fue la responsabilidad de la mujer en el hecho. La investigación ahora se centra en reconstruir la secuencia de lo sucedido y determinar si hubo abandono deliberado.

El menor permanece actualmente bajo resguardo estatal mientras avanza la causa. El Ministerio Público de la Acusación continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y definir las medidas de protección necesarias. El objetivo es garantizar su seguridad y determinar los pasos a seguir en función de lo que establezca la Justicia.