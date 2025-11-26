Atención automovilistas: les sacarán la licencia de conducir a quienes cometan delitos con motos o autos

Para reforzar su plan integral de seguridad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) anunció que dará de baja la licencia de conducir de quienes cometan delitos con motos o autos.

Este sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del Gobierno porteño: la Secretaría de Seguridad notificará a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

"Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro", advirtió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

"En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia", agregó.

La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja.

Según las cifras oficiales, durante este año ya fueron detenidas en la Ciudad de Buenos Aires un total de 1.021 personas que cometieron delitos utilizando motos y autos. De ellas, 523 son de la provincia de Buenos Aires y 446 con residencia en la Ciudad de Buenos Aires. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por la Ciudad.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, explicó el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, quien invitó a la Provincia de Buenos Aires y a sus municipios a acompañar esta medida.