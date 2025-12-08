Plaza de las Mariposas: ¿dónde queda el nuevo espacio público creado por vecinos y que ya tiene reconocimiento oficial?

Por iniciativa vecinal: el nombre de Plaza de los Mariposas se usa desde hace pocos años.

Un proyecto comunitario y vecinal para dotar al barrio Arroyo Chapadmalal de una plaza pública y un espacio recreativo tuvo ahora su reconocimiento oficial en el Concejo Deliberante, que aprobó bautizar el lugar como “Plaza de las Mariposas”, la denominación que, en los hechos, se utiliza desde hace unos años.

La nueva plaza se ubica en un predio delimitado por las calles 801, 24, 801 bis y 26, a unas 15 cuadras de la Ruta 11, en un sector de sostenido crecimiento habitacional. En sus inmediaciones funciona el Espacio Comunitario Munay Chapadmalal, donde se realizan actividades deportivas, educativas y de contención social que integran a distintas familias del barrio.

Desde esa organización, y en conjunto con otros vecinos, en 2019 se inició un proceso ante la necesidad de contar con un espacio verde para la recreación. Tras un acuerdo con la Delegación Municipal Chapadmalal, obtuvieron la autorización para la limpieza del terreno y la plantación de árboles, preservando la reserva natural de chilcas y la anidación estacional de aves.

El predio fue puesto en condiciones por el Espacio Comunitario Munay Chapadmalal y vecinos del barrio.

El origen de las mariposas

Según detalló el autor del proyecto de ordenanza, Diego García (Unión por la Patria), en el marco de una iniciativa de sustentabilidad se procedió a plantar especies melíferas con el objetivo de favorecer la reproducción de polinizadores como abejas y mariposas. Con ello se buscó propiciar la diversidad y continuidad de las plantas nativas de la zona, dando origen al nombre “Plaza de las Mariposas”.

El proyecto fue creciendo e incorporando otras actividades, como la creación de una escuela social de taekwondo y un taller de fútbol mixto para niños y niñas de 3 a 15 años. Pero para avanzar en mayores compromisos por parte del Estado, era necesaria cierta formalidad administrativa.

El proyecto fue presentado por el concejal Diego García.

Para acceder al corte de pasto, la colocación de postes para luminarias y la instalación de juegos, se les requirió la afectación del espacio como plaza pública, uno de los puntos del proyecto de ordenanza original. Sin embargo, con la incorporación de informes de distintas áreas municipales, se confirmó que, en el plano de mensura y subdivisión aprobado por la Dirección Provincial de Catastro y Geodesia, el lugar ya figuraba como plaza.

Con la ordenanza finalmente aprobada, los vecinos no solo lograron la oficialización del nombre elegido por la comunidad, sino que además el Municipio podrá avanzar con las tramitaciones necesarias para inscribir el predio fiscal a nombre de la propia Comuna.