Violencia en la escuela 21: un detenido y varios imputados por los destrozos y el incendio de la casa

El avance de la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 por los incidentes registrados durante la escalada de violencia que terminó con destrozos en la escuela 21 y el incendio de la casa de la madre de un menor de 10 años acusado de abusar a dos alumnas permitió realizar tres allanamientos en los que detuvieron a dos personas.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que, tras el operativo que llevó adelante personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), se detuvo a un joven de 19 años que es el principal sospechoso de incendiar la vivienda ubicada en Wilde al 3200. Ese sujeto quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que declare ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli.

Uno de los detenidos.

“En total hay nueve personas imputadas por los desmanes, todas fueron notificadas y van a declarar la próxima semana. Además del acusado del incendio, también quedó detenido otro sujeto por infracción a la ley de drogas”, agregaron.

Tras los incidentes registrados el 11 de noviembre pasado en la escuela ubicada en Bolívar y Leguizamón se realizaron tareas de refacción que demandaron, según el Consejo Escolar, un gasto de cinco millones de pesos.

En una vivienda secuestraron droga.

Mónica Lence, presidenta del Consejo Escolar, afirmó que “se hizo un arreglo de la parte de afuera y arreglos de adentro, hubo golpes, roturas, matafuegos destruidos, vidrios, se gastaron cinco millones de pesos en total. No fue solamente la rotura, sino cómo quedó todo, el deterioro en que lo dejaron. Dejaron un escenario lamentable”.

“Hicimos la denuncia a los padres como Consejo Escolar y la ratificamos para que se haga una investigación sobre quiénes causaron los daños y que los paguen ellos. No tenemos por qué pagar todos la locura de unos tres o cuatro que quisieron hacer justicia por mano propia”, afirmó.