Violencia en la Escuela 21: los arreglos salieron $5 millones y el Consejo Escolar busca que paguen los responsables

La comunidad educativa en general y la de la Escuela 21 en particular sigue conmovida por los hechos que la semana pasada profundizaron la escalada de violencia, con un ataque a la institución luego de conocerse una denuncia de un presunto abuso simple de parte de un menor hacia otras alumnas.

El hecho terminó en serios destrozos tanto en las instalaciones del barrio Jorge Newbery como en la casa del menor, que fue incendiada y donde murió la mascota de la familia. Y mientras se esperan novedades por la vuelta a clases, ahora la presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, confirmó que los arreglos salieron $5 millones de pesos y que buscan que los responsables paguen por los daños ocasionados.

“Estamos transitando una situación compleja en la Escuela 21, entre el martes y miércoles terminaron los arreglos del interior y todavía no tenemos información de la Jefatura Distrital sobre la vuelta a clases. La Escuela permanece abierta, no tomamos nosotros esa decisión, se manejan los equipos directivos con la comunidad directamente”, explicó Lence la situación en entrevista con Extra 102.1.

Algunos de los daños ocasionados en la Escuela 21.

Sobre las tareas llevadas adelante en la Escuela 21, detalló que “se hizo un arreglo de la parte de afuera y arreglos de adentro, hubo golpes, roturas, matafuegos destruidos, vidrios, se gastaron cinco millones de pesos en total. No fue solamente la rotura, sino cómo quedó todo, el deterioro en que lo dejaron. Dejaron un escenario lamentable”.

“Hicimos la denuncia a los padres como Consejo Escolar y la ratificamos para que se haga una investigación sobre quiénes causaron los daños y que los paguen ellos. No tenemos por qué pagar todos la locura de unos tres o cuatro que quisieron hacer justicia por mano propia”, afirmó.

En cuanto a la situación del menor señalado como presunto autor del abuso -inimputable por tener 10 años-, Lence contó que “la fiscalía está investigando con reservas. A nosotros no nos dan devoluciones de cómo continúa el tema. Estamos a la buena de Dios, no tenemos un panorama claro para hacer un abordaje”.