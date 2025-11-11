Incendiaron la casa del alumno que habría abusado de dos menores en la escuela

El domicilio incendiado se ubica en el barrio Caribe, en Leguizamón y Juan B. Justo.

El conflicto en la Escuela Primaria N°21 siguió escalando y luego de la denuncia de que un alumno había abusado de dos menores de 6 años en la institución educativa, los padres incendiaron la vivienda del acusado, quien tendría 13.

Según le contaron a 0223, después del caos que se desató en el colegio ubicado en Onésimo Leguizamón y Bolívar, las familias se movilizaron hasta la casa del joven, sobre la misma calle y la avenida Juan B. Justo, y la prendieron fuego.

El hecho comenzó hace apenas unas horas, en la tarde de este martes, cuando dos madres denunciaron que sus hijas habían sido abusadas sexualmente por un alumno mayor que ellas y alrededor de 30 padres se presentaron en la institución para retirar a los menores y exigir explicaciones.

En principio, los directivos se negaron a que los alumnos abandonen el establecimiento educativo, pero el clima de tensión generado por el corte de calle y el incendio de neumáticos llevó a que cedan y dejen que los chicos salieran de a dos por curso.

Después, sin los niños en la institución, pidieron explicaciones por la denuncia y en ese marco, hubo destrozos e inició el caos en el interior de la Primaria N° 21, ya que quisieron tomar la escuela y debió intervenir personal de Prefectura.

Los denunciantes rompieron la ventana de uno de los patrulleros que abordó la situación.

Finalmente, algunas familias fueron hasta el domicilio del supuesto agresor y lo incendiaron completamente, de acuerdo a los videos a los que accedió este medio. La causa está a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.