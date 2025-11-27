"Ahora vuelvo": se fue de la casa de su abuela y lleva cuatro días desaparecida

Una joven de 26 años, oriunda de Mar del Plata, lleva cuatro días desaparecida después de ausentarse de la casa de su abuela en la localidad bonaerense de San Martín. Su familia está desesperada y pide ayuda para localizarla.

De acuerdo a la denuncia que radicó su abuela de 75 años en la comisaría primera de San Martín, Florencia Belén Romeau había viajado con su hermano de 13 años y su mamá el sábado pasado desde la terminal ferroautomotora de Mar del Plata.

El domingo 23 alrededor de las 2 de la mañana salió de su casa. "Ahora vuelvo", le dijo a la madre y desde entonces poco se supo de su paradero. La joven tomó contacto por teléfono con su abuela, a quien le confió que se encontraba en buen estado y regresaría a su casa, pero no lo hizo.

Florencia Belén Romeau es buscada por su familia en San Martín y Mar del Plata.

La familia que reside en Mar del Plata tenía previsto regresar el lunes, pero solo lo hicieron su hermano y su mamá. Florencia, quien sufre ataques de pánico, perdió el pasaje de tren.

La última vez que la vieron vestía un mono color negro, un tapado de pana negro, zapatillas blanca y una cartera negra pequeña. Es de tez blanca, contextura física delgada, mide 1,70 metros, tiene cabello rubio, ojos marrones claros, posee un tatuaje en la espalda cerca de sus hombros y un piercing en el ombligo, sin cicatrices visibles.