Viajó a España por trabajo y desapareció: buscan a una argentina que podría haber caído en una red de trata

Viajo a España por trabajo y desapareció: buscan a una argentina que podría haber caído en una red de trata

Paola Mariana Lens, una joven de 26 años oriunda de Villa Devoto, viajó a España a comienzos de mes tras recibir una oferta laboral. Iba a trabajar como niñera en Palma de Mallorca para una familia alemana radicada en la ciudad. Sin embargo, ocho días después de llegar a destino, desapareció.

Según expuso su familia a través de las redes sociales, el martes 14 de octubre la chica perdió toda comunicación con sus seres queridos. Sus allegados sospechan lo peor: que haya sido engañada por sus supuestos empleadores y haya caído en una red de trata.

"Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz“, declaró Gabriela, su madre, en una entrevista con medios argentinos, donde contó el caso y pidió la intervención de las autoridades para que la encuentren.

Mariana Lens tiene 26 años.

“Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", sostuvo la madre, en declaraciones a Crónica TV.

“Tuvimos contacto con una chica. Ella se comunicó con mi hija y me dijo que no le cerraba lo que había hablado con ella. Cuando la llamó, le habló muy poquito tiempo. A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía“.

"Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es“, denunció.

Según relató su familia, antes de viajar Paola había tenido dos entrevistas con los empleadores alemanes. El acuerdo, presentado como un “intercambio cultural”, contemplaba un sueldo de 300 euros, además del alojamiento, las comidas, el gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, a cambio de una jornada laboral de ocho horas diarias. Todo el contacto se dio a través de una aplicación cuyo nombre la familia desconoce.

Su intención era ahorrar y luego, viajar a Andorra para hacer la temporada de esquí. La madre de la joven mencionó que intentó presentar una denuncia en España por medio de un tercero, pero las autoridades se negaron a recibirla al no conocer personalmente a Mariana.