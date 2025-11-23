Reactivaron la búsqueda de Marisa y Ángeles, la madre e hija que habían desaparecido en Mar del Plata
Las habían ubicado el viernes pasado en la estación de Retiro, pero activaron la búsqueda nuevamente. Para aportar información, es posible comunicarse con Missing Childrens, al 1141573101.
Reactivaron la búsqueda de Marisa y Ángeles, la madre e hija de 4 años que vivían en el barrio Autódromo y estuvieron desaparecidas durante once días, hasta que dieron con su paradero, aunque ya no se encontraban en la ciudad.
La desaparición de la mujer y la menor de su vivienda desató múltiples marchas y pedidos en medios de comunicación por parte de familiares y vecinos para solicitar celeridad en la búsqueda, y el viernes pasado informaron que pudieron ubicarlas en la estación de Retiro y que se encontraban con un pariente.
Sin embargo, desde Red Solidaria reactivaron la búsqueda y pidieron que se difundan nuevamente las imágenes para dar con ellas.
Ante cualquier información, el número para comunicarse es el 911 o a través de Red Solidaria Mar del Plata, al 2235311774 o sus redes sociales oficiales. También es posible comunicarse con Missing Children, al 1141573101.
