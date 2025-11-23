Reactivaron la búsqueda de Marisa y Ángeles, la madre e hija que habían desaparecido en Mar del Plata

Marisa Pereyra, de 49 años, había llegado de Misiones para vivir en la ciudad y aquí tuvo a su hija, Ángeles, de 4 años.

Reactivaron la búsqueda de Marisa y Ángeles, la madre e hija de 4 años que vivían en el barrio Autódromo y estuvieron desaparecidas durante once días, hasta que dieron con su paradero, aunque ya no se encontraban en la ciudad.

La desaparición de la mujer y la menor de su vivienda desató múltiples marchas y pedidos en medios de comunicación por parte de familiares y vecinos para solicitar celeridad en la búsqueda, y el viernes pasado informaron que pudieron ubicarlas en la estación de Retiro y que se encontraban con un pariente.

Desesperada búsqueda de Ángeles, de 4 años, quien fue ubicada por última vez el viernes pasado en Retiro.

Sin embargo, desde Red Solidaria reactivaron la búsqueda y pidieron que se difundan nuevamente las imágenes para dar con ellas.

Ante cualquier información, el número para comunicarse es el 911 o a través de Red Solidaria Mar del Plata, al 2235311774 o sus redes sociales oficiales. También es posible comunicarse con Missing Children, al 1141573101.