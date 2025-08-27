Viajó al norte de mochilero y no responde el teléfono: buscan a un marplatense desaparecido

La Justicia de Mar del Plata autorizó la difusión de la imagen y datos de Diego Orlando Medina, un hombre de 44 años que meses atrás viajó de mochilero al norte del país y hace al menos diez días que no responde los mensajes y llamados de su teléfono celular.

De acuerdo a la denuncia que radicó su hermana en la comisaría primera de Mar del Plata, Medina vive en el microcentro de Mar del Plata y hace dos meses emprendió un viaje a distintas provincias del norte argentino. Sin embargo, desde el sábado 16 de agosto no registra actividad en su Whatsapp, su foto de perfil fue eliminada y tampoco atiende las llamadas.

El marplatense resulta ser de contextura robusta, tez trigueña, mide 1,75 metros, tiene rastas, ojos marrones y lleva dos tatuajes con los nombres Indiana y Tomás en sus antebrazos y otro de Ernesto Che Guevara con una bandera argentina en uno de sus hombros.

En el caso interviene la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 en el marco de una causa por averiguación de paradero. Ante cualquier novedad, comunicarse con la comisaría primera al 2234911242.