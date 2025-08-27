Viajó al norte de mochilero y no responde el teléfono: buscan a un marplatense desaparecido
Diego Orlando Medina tiene 44 años y vive en el microcentro marplatense. Lleva un tatuaje de Ernesto Che Guevara con una bandera argentina en uno de sus hombros.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Justicia de Mar del Plata autorizó la difusión de la imagen y datos de Diego Orlando Medina, un hombre de 44 años que meses atrás viajó de mochilero al norte del país y hace al menos diez días que no responde los mensajes y llamados de su teléfono celular.
De acuerdo a la denuncia que radicó su hermana en la comisaría primera de Mar del Plata, Medina vive en el microcentro de Mar del Plata y hace dos meses emprendió un viaje a distintas provincias del norte argentino. Sin embargo, desde el sábado 16 de agosto no registra actividad en su Whatsapp, su foto de perfil fue eliminada y tampoco atiende las llamadas.
El marplatense resulta ser de contextura robusta, tez trigueña, mide 1,75 metros, tiene rastas, ojos marrones y lleva dos tatuajes con los nombres Indiana y Tomás en sus antebrazos y otro de Ernesto Che Guevara con una bandera argentina en uno de sus hombros.
En el caso interviene la fiscal Constanza Mandagarán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 en el marco de una causa por averiguación de paradero. Ante cualquier novedad, comunicarse con la comisaría primera al 2234911242.
