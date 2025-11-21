Impactante video: estampida en el Black Friday por notebooks a US$80

El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado con escenas de pugilato y descontrol. Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.

Según trascendió, la tensión estalló en la apertura de puertas, programada para las 8 de la mañana. La multitud, incentivada por ofertas agresivas como notebooks a 80 dólares o perfumes exclusivos a 10 dólares, se agolpó en los ingresos de los principales centros comerciales generando aplastamientos y caídas.

Videos viralizados en redes sociales registraron el momento en que los compradores rompieron filas para ingresar a las tiendas.

La Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad paraguaya, organizadora del evento, estimó una afluencia récord de 300.000 visitantes para esta edición, superando holgadamente las cifras del año anterior. El coordinador del evento, Armando Ghazaoui, destacó el regreso masivo de los turistas argentinos, quienes volvieron a cruzar la frontera atraídos por la brecha cambiaria y las promociones en dólares.

El evento, declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, reúne a más de 90 empresas y se consolida como el mayor movimiento comercial de la Triple Frontera, abarcando rubros como electrónica, moda y electrodomésticos, aunque las escenas de desborde marcaron la jornada inaugural.