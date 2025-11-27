Vecino violento golpeó a una mujer y la amenazó con un cuchillo

Un aviso al 911 por un conflicto vecinal en el barrio Cerrito y San Salvador terminó con la aprehensión de un hombre de 37 años que amenazó a la vecina de 62 con un cuchillo de filetero y la golpeó hasta el arribo de personal policial.

Los oficiales del Comando de Patrullas llegaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Cerrito y Bouchard donde redujeron al sujeto. Al lugar llegó una ambulancia de SAME que revisó a la mujer: los profesionales la asistieron y decidieron que no era necesario su traslado.

Tiene 37 años.

El agresor fue trasladado a la comisaría tercera donde labraron actuaciones por el delito de amenazas calificadas, lesiones leves y violación de domicilio.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán y su traslado a Tribunales el viernes para prestar declaración.