Salió a robar “en cueros” y en medias: lo reconocieron y detuvieron

Un sujeto de 22 años que el jueves a la tarde quiso robar pertenencias del interior de un camión estacionado en el barrio Santa Mónica fue aprehendido por personal policial luego de que varios vecinos lo retuvieran: el joven estaba en medias y sin remera, lo que facilitó su identificación.

A partir de un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Solís y Cuba donde varios vecinos tenían reducido a un joven al que acusaban de intentar robar las pertenencias del interior de un camión estacionado en De los Inmigrantes entre Solís y Gaboto, propiedad de un hombre de 33 años.

Los vecinos habían visto el intento de ingreso del sujeto al camión Ford y lo corrieron hasta reducirlo y llamar a la policía que lo trasladó a la comisaría decimosexta.

Tiene 22 años.

El fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale dispuso la formación de causa por el delito de hurto en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.