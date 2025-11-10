Cansados de los robos, vecinos hicieron una zanja y cortaron una calle

Dos grupos de vecinos parecen enfrentarse por una solución que, ante la falta de respuestas, decidieron ejecutar. Cansados de los robos y los autos que abandonaban en la calle, decidieron cortar un camino haciendo una zanja para que no circulen.

Sin embargo, otra gente del barrio se quejó de la medida. "Los vecinos hicieron este desastre", le dijo una mujer a 0223. La calle es la 485 queda en el barrio Antártida Argentina. Según describió, el corte se ubica en una zona alejada de las construcciones principales y afecta directamente el tránsito cotidiano. "La calle se comunica con el barrio Acantilados", refirió.

Su indignación, pasa por la voracidad y desprolijidad en la ejecución de la medida. "Acá cerca tenemos una salita y una escuela, pero ahora no podemos llegar", reclamó. También afirmó que no es la solución adecuada ya que "incluso del barrio Acantilados tienen que venir para acá, por ejemplo los trabajadores del golf".

Por último, concluyó que "es una falta de respeto hacia todos los vecinos". Aunque reconoció que la inseguridad preocupa, afecta y es una realidad. Mientras el reclamo por mayor presencia policial y arreglos de calles se repite en distintos puntos de Mar del Plata, los vecinos del Antártida Argentina siguen esperando una respuesta institucional que les devuelva seguridad y accesibilidad. ¿Cuál es la solución para este momento de robos y calles destruidas?