Se metió en un auto para robar y lo descubrió el dueño

Un sujeto que el miércoles a la madrugada forzó un auto estacionado en el centro con la intención de robar las cosas que había en el interior fue aprehendido por personal policial luego de que lo descubriera el propietario.

Fueron oficiales del Comando de Patrullas quienes llegaron a la zona de Corrientes y Bolívar donde redujeron al sujeto de 18 años dentro de un Peugeot 2008 estacionado en el lugar que registraba el vidrio roto del lado del conductor.

Tiene 19 años.

El personal lo trasladó a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa que fueron remitidas a la fiscalía de Flagrancia.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración ante la fiscal Mariana Baqueiro.