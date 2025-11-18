Tragedia en Flores: un nene de un año y medio murió al caer nueve pisos por el hueco del ascensor

Un nene de un año y medio murió este martes luego de caer nueve pisos por el hueco de un ascensor de un edificio en Flores. El trágico hecho ocurrió en avenida Avellaneda al 2400 y en el momento la víctima estaba junto a su familia.

Una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al menor hasta que llegó personal del SAME.

De inmediato, los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al Hospital Teodoro Álvarez. Allí, constataron su fallecimiento como consecuencia de politraumatismos y un posterior paro cardíaco. En tanto, los padres del nene recibieron contención psicológica.

El primer resultado de las pericias indicó que el ascensor, de los que tienen puertas que se abren manualmente, funcionaba correctamente. Además, según indicaron fuentes policiales, una de las hipótesis de los investigadores es que otro nene abrió la puerta del ascensor antes de tiempo, lo que llevó a la víctima a caer por el hueco.

En el hecho interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, a cargo del fiscal Roma, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil. Se labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad”.