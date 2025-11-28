Brutal accidente y tragedia: murió un motociclista tras chocar con un camión

Un trágico accidente vial tuvo lugar el miércoles por la noche en la ciudad de Concordia, dentro de la provincia de Entre Ríos, y que culminó con la muerte de un joven de 30 años de edad. La colisión se produjo entre la motocicleta que conducía y un camión de gran porte cerca de las 23.30. El siniestro ocurrió específicamente en la intersección de la Avenida Monseñor Rosch y Juan Manuel de Rosas, una zona que sirve como acceso principal a Villa Zorraquín.

Según los datos preliminares de la investigación, ambos vehículos, la moto Guerrero GC 150 Urban y el camión Ford 4000 que llevaba aceites vegetales, se desplazaban en la misma dirección, de sur a norte. El choque fatal se desencadenó cuando el conductor del camión realizó una maniobra de giro. El impacto resultante fue de una violencia extrema, causando el fallecimiento instantáneo del motociclista en el lugar de los hechos.

La Justicia secuestró los dos rodados involucrados.

A pesar de la inmediata respuesta de los servicios de emergencia, no fue posible realizar ninguna acción para salvar la vida del joven. El conductor del camión, un hombre de treinta y ocho años, fue detenido por disposición de la Fiscalía interviniente en la causa. Las autoridades ordenaron realizarle una extracción de sangre para los análisis correspondientes, y también se tomaron muestras del cuerpo del muchacho fallecido para las pericias.

Como parte de las diligencias para esclarecer lo sucedido, la Justicia procedió a ordenar el secuestro de los dos rodados involucrados en el fatal accidente. Esta medida es crucial para que los peritos puedan realizar las inspecciones necesarias y avanzar en la investigación. El objetivo es determinar con precisión la dinámica del siniestro y establecer las responsabilidades pertinentes.