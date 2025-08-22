“Estaba paralizada por el miedo": masajista fue condenado por abusar de tres jóvenes

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 de Buenos Aires condenó a ocho años de prisión a Carlos María Cialceta, un masajista de 43 años hallado culpable de abusar sexualmente de tres mujeres en su consultorio del barrio de Palermo, de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando las víctimas acudieron a su centro de masajes y fueron atacadas por el acusado en un espacio reservado, aprovechando su rol y la intimidad del lugar.

Durante el juicio, que comenzó en mayo, más de 20 testigos describieron cómo actuaba Cialceta: ofrecía promociones para atraer clientas, ganaba su confianza y luego las aislaba para cometer los abusos. La investigación reveló que, pese a denuncias anteriores, continuó trabajando casi hasta el inicio del juicio.

El fallo unificó tres causas: dos por abuso sexual simple y una por abuso con acceso carnal. Tras conocerse la sentencia, el tribunal ordenó su detención inmediata y traslado a una comisaría, aunque la defensa solicitó que espere el resultado de eventuales apelaciones en prisión domiciliaria.

Una de las jóvenes abusadas habló con TN luego de la condena. “No sé si esto es justicia o no, porque nada me devuelve lo que viví ni borra lo que me hizo. Pero tengo la tranquilidad de que no va a volver a lastimar a otra mujer. Eso, para mí, es una victoria”, expresó.

La víctima también recordó el momento del ataque: “Estaba paralizada por el miedo. Sentía que si gritaba o me movía, podía hacerme algo peor”. Además, cuestionó el accionar de la Justicia: “Si hubieran actuado antes, lo que me pasó se podría haber evitado”.