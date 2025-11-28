Hallan muerto a un operario en el derrumbe de Costa Esmeralda

Así quedó la obra de la vivienda derrumbada en el barrio privado Costa Esmeralda.

Finalmente hubo un desenlace fatal en el derrumbe acontecido en el barrio privado Costa Esmeralda, en un trágico hecho sucedido este jueves en la noche cuando la mampostería de una vivienda de grandes dimensiones cedió en momentos en donde se realizaba el volcado de concreto para una losa. Un obrero perdió la vida y otro resultó con graves heridas.

Según indicaron desde la cuadrilla de trabajo, los operarios estaban trabajando a contrarreloj ya que, una vez iniciado el llenado, la labor no puede detenerse.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 22:30 en el sector Marítimo II del barrio privado situado en la zona sur del partido de La Costa.

Por la emergencia numerosos destacamentos de bomberos de la región se movilizaron para poder rescatar a los dos trabajadores que quedaron atrapados bajo el cemento y los escombros.

Tras el colapso, e iniciadas las tareas de búsqueda, durante la madrugada de este viernes los equipos de rescate encontraron sin vida a uno de los obreros.

El otro trabajador afectado, que había sido rescatado previamente, permanece internado en grave estado. El resto de la cuadrilla, ocho trabajadores en total, lograron salir ilesos.