Zeballos y Granollers perdieron en Turín y se juegan todo en la última fecha
El marplatense y el catalán cayeron con los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori y deberán ganar el jueves para meterse en las semifinales del Torneo de Maestros
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un gran triunfo obtenido ante los campeones vigentes del prestigioso torneo de Maestros de Turín, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, el argentino Horacio Zeballos, junto a su pareja en el dobles, el español Marcel Granollers, tropezaron este martes con el equipo italiano conformado por Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes los vencieron en sets corridos en su segunda presentación en el certamen.
La pareja europea se impuso por 7-6 (7-4) y 6-4, luego de una hora y 36 minutos de partido sobre el cemento de las canchas donde se disputa el Nitto ATP Finals de Turín, el tradicional certamen que reúne a las ocho mejores duplas del año.
El marplatense Zeballos, de 40 años, busca su primer título en este torneo, del que ya fue subcampeón junto a Granollers en 2023. El español, en cambio, había celebrado el título en 2012, cuando formaba equipo con su compatriota Marc López y este certamen se llevaba a cabo en Londres.
Actualmente, la dupla hispano-argentina, preclasificada tercera, viene protagonizando una exitosa temporada, en la que ya conquistó cinco trofeos, incluidos los Grand Slams de Roland Garros y el US Open. En la última jornada, por un puesto en las semifinales, Zeballos y Granollers se medirán ante los favoritos británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.
