Zeballos y Granollers perdieron en Turín y se juegan todo en la última fecha

Zeballos-Granollers no aprovecharon sus chances de quiebre y tendrán que ir por la clasificación en la última.

Después de un gran triunfo obtenido ante los campeones vigentes del prestigioso torneo de Maestros de Turín, los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, el argentino Horacio Zeballos, junto a su pareja en el dobles, el español Marcel Granollers, tropezaron este martes con el equipo italiano conformado por Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes los vencieron en sets corridos en su segunda presentación en el certamen.

La pareja europea se impuso por 7-6 (7-4) y 6-4, luego de una hora y 36 minutos de partido sobre el cemento de las canchas donde se disputa el Nitto ATP Finals de Turín, el tradicional certamen que reúne a las ocho mejores duplas del año.

El marplatense Zeballos, de 40 años, busca su primer título en este torneo, del que ya fue subcampeón junto a Granollers en 2023. El español, en cambio, había celebrado el título en 2012, cuando formaba equipo con su compatriota Marc López y este certamen se llevaba a cabo en Londres.

Actualmente, la dupla hispano-argentina, preclasificada tercera, viene protagonizando una exitosa temporada, en la que ya conquistó cinco trofeos, incluidos los Grand Slams de Roland Garros y el US Open. En la última jornada, por un puesto en las semifinales, Zeballos y Granollers se medirán ante los favoritos británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

