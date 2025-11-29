Arrancó el calor: ¿cuánto cuesta cuidarse del sol en Mar del Plata?

Llegó el momento del año en que la temperatura empieza a subir hasta alcanzar el tan ansiado verano y también se hacen más largos los días lo que lleva indefectiblemente a estar más horas expuestos al sol. Si bien el sol trae alegría, a mayor exposición también hay más acción de los tristemente célebres rayos ultravioleta.

La manera más efectiva de protegerse de los rayos solares y los riesgos para la piel que estos conllevan, es el protector solar. Los hay de una gran variedad de marcas, tamaños, especificaciones y precios. Los profesionales de la salud hacen hincapié, en este sentido, en los cuidados especiales a dos segmentos etarios bien determinados: niños y adultos mayores. Pero también aseguran que el cuidado de la piel es común a todas las personas.

Por eso, 0223 recorrió distintos comercios específicos (y no tanto) para averiguar cuánto cuestan los protectores, cuál es el factor recomendado para cada edad o piel, cómo debe ser la aplicación, o si da lo mismo comprarlo en un kiosco, supermercado, una farmacia o una perfumería.

¿Dónde comprar?

El protector solar es un producto que se puede conseguir en distintos lugares, como por ejemplo en supermercados, en donde al igual que en los kioscos suele haber una o dos marcas disponibles, y ningún tipo de asesoramiento. Hay que tener ya la información de qué clase de protector se necesita y qué hay disponible en góndola. Ahí radica la gran diferencia con respecto a farmacias y perfumerías, en donde hay personas con mayor conocimiento de los productos y una amplia variedad de marcas y factores para cada una de las pieles.

¿Qué comprar?

Lo primero a tener en cuenta es la edad. Los bebes son quienes tienen la piel más delicada y hasta los 6 meses se recomienda no exponerlos al sol y las altas temperaturas. A partir de esos años, le exposición debe ser muy cuidada y por tiempo reducido, y para ello hay protectores especiales para niños o pediátricos. En estos casos el factor es alto y no debe aplicarse el mismo que para el resto de la familia.

Para los demás hay una gama de productos y factores desde una protección básica hasta una barrera más amplia para aquellos con pieles más sensibles. También hay protectores más específicos para cuidar la humectación de la piel y para que sean más duraderos en el agua. En todos los casos, siempre es recomendable la consulta con un dermatólogo para seleccionar la opción indicada.

Recomendaciones

En la playa, es importante tener siempre una sombra. Carpa, sombrilla, gazebo, todo viene bien. Evitar el sol de manera directa en el horario del mediodía de 11 a 15. Tomar agua siempre. La aplicación del protector debe ser, como mínimo, media hora antes de la exposición y se debe reforzar el producto cada dos horas.

¿Cuánto cuestan?

El protector no es de los productos más económicos, pero en la actualidad hay opciones accesibles. Según especialistas, estas cremas no vienen sufriendo grandes aumentos en los últimos meses y hay mercadería a partir de los $13.500, hasta casi $80.000.

Los pediátricos son los que tienen un precio más elevado, por el factor y la composición. Los bebes no pueden usar protector para adultos. En este segmento hay marcas nacionales a precios accesibles y algunas importadas de hasta $72.000.

De cualquier manera, en los supermercados siempre se puede acceder a días específicos con descuento o compras en cuotas. En el caso de farmacias y perfumerías, los protectores suelen tener descuentos de entre el 20% y el 40%.