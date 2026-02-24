Surf de Noche 2026: el mar, la noche y un clásico que vuelve a encender la playa

Hay eventos que no necesitan presentación. Con el paso de los veranos, se transforman en rituales. Surf de Noche es uno de ellos.

Una vez más, la costa marplatense será escenario el próximo sábado 28 de febrero de una experiencia única que combina deporte y entretenimiento, acercando el surf tanto a los marplatenses como a los turistas, en un formato que ya se consolidó como un clásico de todos los veranos.

Este sábado llega el Surf de Noche a Chapa

Organizado por El Calamar Loco – Casa Pampa, Surf de Noche propone una manera distinta de vivir la playa: cuando cae el sol, la música comienza a marcar el pulso y el mar se convierte en protagonista. Tablas iluminadas, surfistas en acción y el sonido acompañando cada ola crean una atmósfera donde la naturaleza y la cultura nocturna conviven en perfecta armonía.

A partir de las 20:30 horas, el público podrá disfrutar de la exhibición de surf nocturno, con la participación de surfistas como Brian Masmut y Lele Usuna, que llevarán el deporte a otro plano, transformándolo en un espectáculo visual bajo las estrellas.

La experiencia se completa con música en vivo, con la presencia de La Bomba de Tiempo y el DJ set de DJ Pipo, acompañando la noche con un clima festivo y sensorial. La cita, solo para mayores de 21 años, es de 18 a 00. Las entradas están a la venta.