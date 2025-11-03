El 22 hay asueto, pero no tanto: la decisión que dio a conocer el Municipio

El próximo 22 de noviembre se conmemorará en Mar del Plata el Día de Santa Cecilia, patrona de la ciudad, en un ritual que comenzó en 1896 y forma parte de la identidad cultural del distrito.

María Cecilia Rita del Corazón de Jesús Robles Olavarrieta falleció el 12 de febrero de 1861 tras dar a luz a su 15° hijo, esposa del fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, quien en su honor decidió construir un templo en la hoy mítica loma. La obra se estima que finalizó en 1873 y, la advocación elegida por Don Patricio Peralta Ramos para el templo que homenajeaba la memoria de su amada fue Santa Cecilia de Roma.

El intendente Montenegro confirmó un nuevo asueto para el personal municipal, aunque con limitaciones.

Ahora, un siglo y medio después y a días de una nueva conmemoración, el intendente Guillermo Montenegro decretó asueto que alcanza al personal municipal para la jornada, para la cual se están terminando de programar diversos eventos oficiales.

Sin embargo, la novedad para aquellos afortunados agentes comunales que ya ansían un día de descanso no lo será tanto. Es que el asueto fue formalizado para el mismo 22 de noviembre, que este año caerá sábado, por lo que su impacto quedará reducido para aquellos municipales que cumplan labores en dicho día.

Asimismo, el gobierno indicó que las dependencias que deban cubrir servicios esenciales se dispondrán las guardias pertinentes para su atención.