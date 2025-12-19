Vuelven las tormentas: así estará el tiempo este sábado en Mar del Plata
Qué dice el Servicio Metereológico Nacional sobre el tiempo en Mar del Plata el próximo sábado 20 de diciembre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional, en la jornada del sábado se esperarán lluvias fuertes e incluso con actividad eléctrica durante la tarde en el partido de General Pueyrredón.
Durante la madrugada posiblemente se presentarán chaparrones y ráfagas fuertes del sector este, que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. La temperatura amanecerá en los 19°C y aumentará hacia la mañana a 21°C.
La mañana será el momento del día con mayor probabilidad de tormentas, rondando el 70%. Se presentarán vientos del norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Hacia la tarde persistirán las lluvias en Mar del Plata, con probabilidades entre el 10 y el 40%. La temperatura ascenderá a 22°C para mantenerse en ese valor hasta la noche. El día terminará con el cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidad de chaparrones.
