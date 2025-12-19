Vuelven las tormentas: así estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional, en la jornada del sábado se esperarán lluvias fuertes e incluso con actividad eléctrica durante la tarde en el partido de General Pueyrredón.

Durante la madrugada posiblemente se presentarán chaparrones y ráfagas fuertes del sector este, que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. La temperatura amanecerá en los 19°C y aumentará hacia la mañana a 21°C.

La mañana será el momento del día con mayor probabilidad de tormentas, rondando el 70%. Se presentarán vientos del norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde persistirán las lluvias en Mar del Plata, con probabilidades entre el 10 y el 40%. La temperatura ascenderá a 22°C para mantenerse en ese valor hasta la noche. El día terminará con el cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidad de chaparrones.