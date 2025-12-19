Es una de las carreras más cortas de la UNMDP: tiene sólo 20 materias y ofrece amplia salida laboral
Forma profesionales que son muy solicitados en el sector productivo. Qué carrera es y de qué se trata.
A la hora de hablar de opciones educativas, poco se mencionan las tecnicaturas universitarias que constituyen una valiosa herramienta para los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y deben insertarse rápidamente en el mercado laboral. La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) ofrece varias carreras que van en esta línea.
Tal es el caso de la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos que se dicta de manera presencial en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es una carrera que puede hacerse en tres años y tiene solo 20 materias: 18 obligatorias y 2 optativas. Además tiene un requisito básico de Inglés Técnico y ofrece una muy amplia gama de trabajos para los recibidos en el rubro.
Qué es la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos
El objetivo principal de esta carrera es el de formar Técnicos Universitarios en Ciencia de Datos que estén lo suficientemente capacitados para desenvolverse de manera exitosa en las problemáticas que se le puedan presentar.
Para ello busca brindar una amplia y sólida formación en matemática, estadística y computación, generando capacidades para afrontar y resolver desafíos provenientes tanto del sector productivo como del ámbito académico, en distintas áreas que requieran del modelado y manejo de datos.
Qué puede hacer un Técnico de Datos
Un egresado de la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos puede:
- Identificar y abordar desafíos del mundo real mediante la implementación de herramientas y enfoques basados en Inteligencia Artificial.
- Colaborar en equipos multidisciplinarios para crear productos o servicios en organizaciones, empleando la extracción y el análisis de grandes volúmenes de datos.
- Analizar, procesar y explotar, con métodos estadísticos bien fundamentados, grandes volúmenes de datos.
- Simplificar la información procesada para que pueda ser presentada en entornos interdisciplinarios.
- Proporcionar asesoramiento específico en la resolución de problemas relacionados con la gestión de datos.
- Asistir en el desarrollo e implementación de algoritmos computacionales y modelos matemáticos-estadísticos con el objetivo de fomentar procesos innovadores en los que los datos se utilicen de manera eficiente en la toma de decisiones de la organización en la que se trabaje.
- Evaluar la coherencia de las suposiciones subyacentes durante la implementación de cada método, así como el rendimiento de la solución implementada, para participar de la revisión y aplicación de las correcciones necesarias para su mejora.
