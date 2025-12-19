Es una de las carreras más cortas de la UNMDP: tiene sólo 20 materias y ofrece amplia salida laboral

A la hora de hablar de opciones educativas, poco se mencionan las tecnicaturas universitarias que constituyen una valiosa herramienta para los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y deben insertarse rápidamente en el mercado laboral. La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) ofrece varias carreras que van en esta línea.

Tal es el caso de la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos que se dicta de manera presencial en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es una carrera que puede hacerse en tres años y tiene solo 20 materias: 18 obligatorias y 2 optativas. Además tiene un requisito básico de Inglés Técnico y ofrece una muy amplia gama de trabajos para los recibidos en el rubro.

Qué es la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos

El objetivo principal de esta carrera es el de formar Técnicos Universitarios en Ciencia de Datos que estén lo suficientemente capacitados para desenvolverse de manera exitosa en las problemáticas que se le puedan presentar.

Para ello busca brindar una amplia y sólida formación en matemática, estadística y computación, generando capacidades para afrontar y resolver desafíos provenientes tanto del sector productivo como del ámbito académico, en distintas áreas que requieran del modelado y manejo de datos.

Qué puede hacer un Técnico de Datos

Un egresado de la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos puede: