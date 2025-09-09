Confirman que este jueves no habrá clases: a qué niveles educativos afecta

Las autoridades educativas confirmaron el asueto docente para este jueves. Imagen ilustrativa.

Como es habitual, este jueves 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula” por sus valiosos aportes a la educación en el país.

A diferencia de otros años, en esta oportunidad el asueto afectará a todo el ámbito educativo en las escuelas de Mar del Plata y Batán.

Las autoridades educativas confirmaron el asueto docente para este jueves. Imagen ilustrativa.

Desde la Dirección de Educación de Gestión Privada (Dipregep) confirmaron a 0223 que este jueves 11 de septiembre “no se dictarán clases en todos los niveles educativos de General Pueyrredon”.

De esta manera, no habrá actividad en la Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior. El asueto no afecta a la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se dictarán clases de manera habitual.