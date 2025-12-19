En la previa del verano, denuncian "precarización laboral" en dos famosos locales de Mar del Plata

El Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata llevó adelante este viernes diversas manifestaciones frente a locales del sector para denunciar irregularidades laborales, mala registración de trabajadores y el incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

En ese marco, José García, secretario general del gremio, explicó que las medidas se realizaron con el objetivo de visibilizar prácticas empresariales que perjudican directamente a los trabajadores. “El motivo principal es tratar de educar a los empresarios que tienen mal registrados a los trabajadores. Estuvimos en dos locales haciendo manifestaciones porque no cumplen con los convenios de trabajo y mantienen una registración deficiente del personal”, señaló.

Tal como se informó, según dejó trascender la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), uno de los negocios donde en los que se realizó la acción fue en el Hard Rock Café de Güemes y Avellaneda, que abrió sus puertas hace diez días. El otro local escrachado fue la pizzería Kentucky, ubicada en Plaza España.

Pasteleros también se movilizó a Plaza España, donde funciona la pizzería Kentucky.

García remarcó que estas situaciones se dan en un contexto económico y social adverso, donde los salarios pierden poder adquisitivo y aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores. “Nosotros, como sindicato, lo que defendemos son los salarios y los derechos de los trabajadores”, sostuvo.

Desde el gremio denunciaron que se trata de casos de precarización laboral, una práctica que consideraron inaceptable. “Es una precarización laboral por parte de la empresa que no podemos permitir, porque siempre los perjudicados son los trabajadores”, afirmó el dirigente sindical.

En ese sentido, García subrayó el rol del sindicato como herramienta de defensa colectiva: “En un contexto del país que lo estamos pasando muy mal los trabajadores, tenemos que estar al lado de ellos y hacerles saber a las empresas que no estamos de acuerdo con las medidas que toman ni con los perjuicios que le están causando a los empleados”.

Desde el Sindicato de Pasteleros advirtieron que continuarán con las acciones gremiales hasta que las empresas regularicen la situación laboral y cumplan con la normativa vigente y los convenios colectivos del sector.