Forzó un auto, no pudo robar y quiso huir a pie
Lo atraparon tras el aviso que dió personal del COM. Se le formó una causa penal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El alerta que dio un empleado del Centro de Operaciones y Monitoreo permitió aprehender el lunes por la mañana a un sujeto de 28 años que forzó un auto estacionado para sustraer los elementos que había en su interior.
Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima quienes llegaron a la zona de Alvarado al 7200 donde el hombre estaba sacando pertenencias del auto Peugeot estacionado en el lugar.
A partir de las caracteristicas aportadas desde el COM se redujo al imputado a pocos metros del lugar y lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.
El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.
