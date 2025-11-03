Forzó un auto, no pudo robar y quiso huir a pie

El alerta que dio un empleado del Centro de Operaciones y Monitoreo permitió aprehender el lunes por la mañana a un sujeto de 28 años que forzó un auto estacionado para sustraer los elementos que había en su interior.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima quienes llegaron a la zona de Alvarado al 7200 donde el hombre estaba sacando pertenencias del auto Peugeot estacionado en el lugar.

A partir de las caracteristicas aportadas desde el COM se redujo al imputado a pocos metros del lugar y lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.