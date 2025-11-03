Reunión de Gabinete: quiénes participaron del encuentro en Casa Rosada y qué se definió

Los nuevos funcionarios ya participaron de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Foto: ministros junto a Milei.

Terminó la reunión en la Casa Rosada del primer Gabinete conformado después de las elecciones legislativas de octubre, que estrenó la participación de los nuevos funcionarios.

Además de Luis Petri, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, entre otros, se sumaron Diego Santilli y Manuel Adorni como los flamantes nombrados durante las últimas horas.

Tanto Santilli como Patricia Bullrich se quedaron tras la partida del resto de sus pares para intercambiar otras ideas junto al presidente de la Nación, Javier Milei.

Aún se desconoce en profundidad el temario abordado pero fuentes de la Casa Rosada adelantaron que se pusieron sobre la mesa medidas de profundización de la línea de Gobierno con la nueva conformación. Además, se supo que por el momento no habrá cambios en el Ministerio de Justicia, a diferencia de lo que se había anunciado.

Cambios repentinos

En las últimas horas, Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.

“Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en sus redes sociales.

Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri. Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.

Esta designación a un (ex) hombre del PRO como parte del Gabinete Nacional se anunció luego de que el expresidente Macri confirmara que, después del encuentro con Milei en Olivos, “no lograron ponerse de acuerdo”, al mismo tiempo que criticó fuertemente la salida de Guillermo Francos y el reemplazo en su lugar del ex vocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló de “no tener experiencia”.