Desde la Universidad de Mar del Plata advirtieron que sin presupuesto "peligra el inicio de clases en 2026"

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Mónica Biasone, manifestó una fuerte preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y advirtió que el sistema educativo “está siendo desfinanciado y ahogado” por las decisiones del Gobierno nacional.

En diálogo con Extra (102.1), Biasone destacó en primer lugar la apertura de una nueva ventana de inscripción para las carreras universitarias del próximo año. “Actualmente tenemos alrededor de 23 mil estudiantes y esperamos superar ese número, porque muchos chicos deciden qué estudiar durante el verano. Además, contamos con un equipo de orientación vocacional para acompañarlos”, señaló.

“El presupuesto no es solo un conjunto de números, es una definición política. Nos dice en qué se va a gastar y en qué no”, dijo Biasone.

Consultada por el tratamiento del Presupuesto 2026 y el intento del Ejecutivo de derogar la ley de financiamiento universitario, la rectora aseguró que, como sistema, las universidades celebraron que se discuta un presupuesto, aunque advirtió sobre el contenido del proyecto. “El presupuesto no es solo un conjunto de números, es una definición política. Nos dice en qué se va a gastar y en qué no”, remarcó.

Biasone calificó como un “alivio” que Diputados no haya avanzado con la derogación de la ley de financiamiento, aunque aclaró que la discusión continúa en el Senado. “Estamos en contacto permanente con los rectores del sistema y sabemos que, si no se eliminan estas leyes, el Ejecutivo incluso podría retirar el presupuesto. Un país no puede funcionar sin presupuesto”, advirtió.

En ese sentido, explicó que las universidades llevan dos años trabajando con presupuestos prorrogados, lo que genera un uso discrecional de los fondos públicos y dificulta la planificación. “Ayer tuvimos la primera sesión del Consejo Superior que presidí como rectora y tuvimos que prorrogar el presupuesto 2020 para poder iniciar el año”, graficó.

La rectora subrayó que el reclamo universitario no implica un aumento de partidas, sino simplemente el reconocimiento del impacto de la inflación. “La ley de financiamiento no pide más recursos, solo que se actualicen los montos como ocurrió con otros sectores del Estado. Entre el 90 y el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, y con el resto apenas se puede funcionar”, explicó.

Mónica Biasone expresó su preocupación por el tratamiento del Presupuesto 2026. Foto: 0223.

Frente a las dudas sobre el inicio del ciclo lectivo 2026, Biasone sostuvo que la voluntad de la gestión es garantizar el normal funcionamiento. “Tenemos compromisos de pago en enero y febrero y vamos a hacer todo lo posible para que las clases comiencen con normalidad, pero hay decisiones que exceden a quienes gestionamos las universidades”, afirmó.

La rectora también alertó sobre la crisis salarial de docentes, no docentes y becarios, y el impacto en el sistema científico-tecnológico. “No solo se desfinancian las universidades, también se pone en riesgo la investigación. El 90% de la matrícula universitaria está en el sistema público y la investigación nace en las universidades públicas argentinas”, enfatizó.

En ese marco, cuestionó los recortes en educación técnica y oficios. “Los colegios técnicos y las escuelas de oficios son fundamentales para el trabajo y la industria. Desfinanciarlos es una locura absoluta”, sostuvo, y recordó que muchos avances productivos y tecnológicos surgen del vínculo entre universidades, organismos de ciencia y el sector privado.