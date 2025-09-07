Habló Milei tras la derrota en PBA: prometió corregir errores, sostener el esquema cambiario y profundizar el rumbo

Desde el búnker de La Libertad Avanza en la ciudad de La Plata, el presidente de la Nación habló ante los militantes libertarios y reflexionó sobre el duro revés que sufrió en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impone con una diferencia de 13 puntos.

En su discurso de no más de diez minutos, el jefe de Estado destacó el "aparato peronista de 40 años" que llevó a imponer al oficialismo que conduce Axel Kicillof, aunque se mostró entusiasmado con una proyección a futuro de cara a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. "Representa el piso para nosotros y el techo para ellos. Hicieron la mejor elección posible. Para nosotros es el piso desde el cual empezaremos a trabajar", afirmó.

"Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos. Va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores", remarcó, en primer lugar, el presidente.

Sin embargo, después de pronunciar esas mismas palabras, Milei ratificó el rumbo del Gobierno en términos económicos y aseguró que profundizará sus políticas de Salud, Seguridad, Capital Humano y Defensa. "Más allá del resultado electoral, el rumbo por el que fuimos elegidos en el 2023 no se va a modificar, sino que lo vamos a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a desregular, a dar lucha contra la inseguridad", reivindicó.

Milei enfatizó que "no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno". "El rumbo lo vamos a profundizar aún más. No estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en 300% y la llevó al 20%, un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza", destacó.

"Si hemos cometido errores, los vamos a modificar las acciones para tener un resultado electoral mejor el 26 de octubre. Vamos a continuar abrazando las ideas de La Libertad Avanza. Vamos a hacer grande la Argentina nuevamente", cerró.