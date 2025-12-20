Descubrí el barrio más tranquilo de Mar del Plata: el lugar perfecto para una escapada corta sin salir de la ciudad

Playa Chapadmalal es uno de los lugares más elegidos por su tranquilidad.

Mientras el centro y las zonas más turísticas de Mar del Plata concentran el movimiento del verano, existe un barrio que invita a bajar un cambio, caminar sin apuro y sentir que se está de escapada sin haber salido de la ciudad. Se trata de Playa Chapadmalal, uno de los sectores más tranquilos y valorados para descansar, especialmente los fines de semana.

Ubicado al sur de Mar del Plata, este barrio combina calles arboladas, poco tránsito y un entorno natural privilegiado, con vistas únicas al mar desde los acantilados. A diferencia de otras zonas costeras, acá no hay balnearios masivos ni ruido constante: el sonido predominante es el del viento y las olas.

Playa Chapadmalal es uno de los lugares más elegidos por su tranquilidad.

Uno de los grandes atractivos del lugar son sus playas amplias y poco concurridas, ideales para ir temprano a la mañana, caminar por la orilla o simplemente sentarse a mirar el mar. Es un plan perfecto para el sábado, cuando la ciudad todavía se mueve con más calma y el clima acompaña.

El barrio también es elegido por quienes buscan desconectar del estrés semanal sin viajar. Muchas casas conservan un estilo bajo, integrado al paisaje, y no hay grandes edificios ni centros comerciales, lo que refuerza esa sensación de “mini descanso” dentro de Mar del Plata.

Para quienes disfrutan de los planes simples, Playa Chapadmalal ofrece la posibilidad de caminar, andar en bici, tomar mates frente al mar o leer un libro sin interrupciones. No hace falta mucho más: el encanto está justamente en su tranquilidad.

En tiempos donde cada fin de semana parece requerir una escapada larga, este barrio demuestra que a veces el mejor descanso está más cerca de lo que parece, y que Mar del Plata todavía guarda rincones ideales para frenar, respirar y arrancar el sábado de otra manera.