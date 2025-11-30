La opinión de los vecinos ante la prohibición del cigarrillo en la playa: ¿cuánto sale la multa por fumar y en qué lugares se puede?

No exenta de polémica, la decisión encamina a cambiar los modos en la costa marplatense. Se prohibirá fumar en ciertos espacios de la playa, con algunos balnearios excluidos y multas que alcanzan los 500 mil pesos. ¿Estás de acuerdo con la medida?

Según la información de fuentes municipales, la prohibición alcanza a balnearios privados y concesionados, unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales. La implementación tiene todavía un recorrido entre la teoría y el proceso que se efectuará en la temporada de verano 2026, pero los números confirmados son los valores de las multas: las infracciones prevén sanciones económicas que van del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, es decir, las multas por fumar fuera de los espacios permitidos en la playa costarán entre los $50.899 y los $508.992.

0223 salió a la calle, más precisamente a la arena, y consultó a quienes ya disfrutan (marplatenses y turistas) de los días de playa. Con opiniones diversas, la mayoría consideró la medida como positiva, principalmente por el impacto en el medio ambiente. Una colilla de cigarrillo tarda 18 meses en biodegradarse.

Sin embargo, hay personas que critican la prohibición y creen que justificaría otras como la de concurrir con perros a las playas, el derrame de residuos de comida y basura en general. En los comentarios de la cuenta oficial de Instagram de este medio se armó el debate.