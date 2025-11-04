Empresa de viajes de egresados: "El chofer era tercerizado, el micro no salió y lo resolvimos en el momento"

Desde la empresa aclararon que ese micro nunca salió con el chofer en malas condiciones. Foto de la terminal: archivo 0223.

Desde la empresa encargada de llevar a cabo el viaje de egresados de chicos que se trasladaron a Camboriú desde Mar del Plata aclararon que "el chofer borracho nunca manejó" y que "el micro no salió de la terminal".

"El transporte es un servicio tercerizado; lo que pasó es que llegó el coche, uno de los choferes no tenía bien los papeles (porque tenía la tarjeta vencida) y entonces trajeron a otro conductor. Al realizarle la alcoholemia, dio positivo y se lo reemplazó por un tercero que estaba en condiciones", contó a 0223 Emiliano Bernardi, dueño de Viafín Turismo.

En ese sentido, remarcó que "el micro jamás salió con esos choferes", sino que lo hizo recién "cuando estuvo todo en condiciones", avalado por personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt). "Ellos en todo momento controlaron, su laburo fue bárbaro. El problema fue la empresa tercerizada que presentó esos choferes, pero nunca los dejamos salir así", señaló.

Además, agregó: "Nos importa muchísimo la seguridad de los chicos y hay un trabajo muy grande en la previa para lograr eso. Nos da bronca que se vea empañado por un inconsciente que no estaba apto para salir y que podría haber puesto en riesgo el esfuerzo de todos".

Por último, destacó que "lo que pasó no lo maneja Viafín", sino que su deber fue solucionarlo y lo resolvieron "en el momento".