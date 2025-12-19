Despistó, volcó y en principio sufrió un corte en la frente: ahora lucha por su vida en terapia intensiva

Así quedó el auto siniestrado en ruta 63 conducido por una mujer de 31 años oriunda de Dolores.

Un grave siniestro vial se registró en la ruta 63, a la altura del kilómetro 26, en sentido hacia la costa atlántica bonaerense, cuando un automóvil despistó y volcó sobre el cantero central, dejando como saldo a su conductora con lesiones de extrema gravedad.

Por causas que aún son materia de investigación, un Chevrolet Classic terminó fuera de la traza principal tras un despiste ocurrido en un sector recto del camino. El vehículo quedó detenido en el cantero central, sin que fuera necesario reducir la calzada, por lo que el tránsito se mantuvo con normalidad.

El automóvil era conducido por una mujer de 31 años, domiciliada en la ciudad de Dolores, quien fue asistida en el lugar por personal médico de una ambulancia y trasladada de urgencia al hospital San Roque. En un primer momento se encontraba consciente, pero con el correr de las horas su estado de salud se agravó.

Según se informó oficialmente, la mujer permanece internada en terapia intensiva en el hospital, con estado crítico, presentando traumatismo de cráneo, una herida cortante en la frente, fractura de tabique nasal y diversos traumatismos producto del impacto.

En el lugar del hecho trabajó personal vial, agentes de señalización de AUBASA y, posteriormente, policía científica de Dolores, que realizó las pericias correspondientes y el secuestro del vehículo involucrado.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” e interviene la UFIyJ N° 1, a cargo de la fiscal Mónica Ferré. De acuerdo a las primeras actuaciones, la distracción al volante aparece como la causa aparente del siniestro.