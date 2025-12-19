Quién es Marcelo Porcel, el conocido empresario acusado de abuso de menores en Palermo

Quién es Marcelo Porcel, el conocido empresario acusado de abuso de menores en PalermoQuién es Marcelo Porcel, el conocido empresario acusado de abuso de menores en Palermo

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, un empresario de alto perfil vinculado al rubro inmobiliario y financiero, acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo en el barrio de Palermo. El caso, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, reúne testimonios de diez adolescentes de entre 13 y 14 años.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, Porcel es hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba hasta hace meses como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires. En el ámbito empresarial, también figura como presidente de la firma agricultora Campazu S.A..

La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, describe un patrón de conducta donde el empresario utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

Mecanismos de control: Según las denuncias, Porcel facilitaba alcohol y dinero a los menores a cambio de cumplir "desafíos", como realizar actividades en ropa interior.

El "gancho" del Mundial: En la causa consta que habría ofrecido figuritas del Mundial 2022 como incentivo para que los chicos consumieran bebidas alcohólicas.

Lugares de los hechos: Los abusos habrían ocurrido en la torre Le Parc, en un departamento cercano y en sus oficinas del centro porteño.

Pruebas y situación procesal

Durante los allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos donde se habrían hallado fotos de los menores desnudos y chats donde se reforzaba la idea del secreto.

A pesar de que el juez Carlos Bruniard dictó una prohibición de contacto y le impidió acercarse al colegio y al club GEBA, las familias reclaman que el empresario aún no fue llamado a indagatoria ni se dictó su detención preventiva. La Justicia espera completar todas las declaraciones en Cámara Gesell antes de proceder con la citación.