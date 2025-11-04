Un caballo que trasladaba a un nene pisó un cable y murió electrocutado: cómo se encuentra el menor

Un nene de 9 años resultó herido después de que el caballo que montaba recibiera una descarga eléctrica al pisar un cable con corriente. El hecho ocurrió en barrio Parque del Virrey, en la ciudad de Córdoba

Según informó la Policía, el hecho se produjo en la intersección de las calles Julio Antún y Fortunata González, cuando el animal pisó un cable que estaba en contacto con un charco de agua. La descarga fue instantánea: el equino murió en el lugar y el niño cayó del lomo, sufriendo escoriaciones y lesiones menores.

El menor fue trasladado a un centro médico cercano, donde se constató que no presentaba heridas graves y quedó fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras pericias, el cable que provocó el accidente pertenecería a una conexión eléctrica no autorizada, lo que habría generado la descarga fatal. En el lugar trabajó personal de Epec.