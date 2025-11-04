Brutal ataque en una escuela de Junín: una madre irrumpió en el aula y golpeó a una alumna con una cadena

Un violento ataque dentro de una escuela secundaria de Junín conmocionó a la comunidad educativa luego de que una madre ingresara a un aula y golpeara brutalmente a una estudiante con una cadena frente a sus compañeros.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°16, donde la agresora irrumpió en el edificio y se dirigió directamente hacia la menor, a quien tiró al piso y agredió físicamente mientras profería amenazas. El ataque quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar

La familia de la víctima radicó la denuncia en la comisaría local y solicitó una medida cautelar para resguardar la integridad física de la adolescente. Según informó el portal SemanariodeJunín.com.ar, el conflicto se habría originado en una parada de colectivos cercana al colegio, tras una discusión entre dos alumnas de distintos cursos.

Esa pelea habría motivado que la madre de una de ellas ingresara al establecimiento sin autorización, se dirigiera a un aula y atacara a la otra joven delante de sus compañeros y docentes.

Intervención y asistencia médica

Durante la agresión, una docente intervino para separar a la mujer y exigirle que abandonara el aula. La víctima, conmocionada, pidió ayuda desde el teléfono de una compañera, y denunció que “los maestros no querían llamar a la ambulancia”.

Cuando la madre de la joven llegó al lugar, contactó al SAME y a la Policía, que acudieron rápidamente al establecimiento.

El personal médico decidió trasladar a la adolescente al Hospital Piñeyro, donde recibió atención y fue dada de alta, aunque permanece bajo control médico para evaluar su evolución.

La comunidad de Junín sigue conmocionada por la gravedad del hecho y la exposición de los alumnos a una situación de violencia extrema dentro del aula.